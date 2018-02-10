مجلة أمريكية تقارن بين المقاتلة "سو-35" الروسية و طائرة "الشبح" الأمريكية

قامت مجلة "National Interest" الأمريكية و التي تصدر عن مركز نيكسون، بإجراء مقارنة مثيرة بين أفضل مقاتلتين جويتين في الوقت الحالي بحسب تصنيفها، المقارنة ضمت مقاتلة "سو-35" الروسية و مقاتلة "الشبح" الأمريكية.

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المجلة التي قامت بإجراء المقارنة بين مقاتلة " سو-35 " من الجيل الرابع و بين مقاتلة "الشبح" الأمريكية، أكدت بأن المقاتلة الروسية لاتقل شأنا

عن المقاتلات الأمريكية و التي تنتمي للجيل الخامس، مخصة بالذكر مقاتلتي "F-22" و "F-35" الأمريكيتين.

المقارنة أظهرت تفوق المقاتلة الروسية في حال المواجهة مع المقاتلة الأمريكية على مسافة قصيرة أو بعيدة و يعود ذلك لسرعة المقاتلة الروسية الكبيرة و قدرتها العالية على المناورة

كما و تستطيع المقاتلة الروسية كشف المقاتلة الأمريكية وذلك لوجود نظام رادار عالي التقنية و للنظام التقني العالي الموجود على المقاتلة.

وبحسب المحللين القائمين على الدراسة فإن المقاتلة الروسية تتميز بتطور أنظمة البحث الموجودة فيها و التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.

ومن جهة أخرى أكدت المجلة على تفوق المقاتلة الأمريكية في القوة النارية التي تتميز بها في حال المواجهة.

يذكر بأن "سو-35" دخلت في الخدمة عام 2014، وتم تسليح الجيش الروسي بـ68 مقاتلة من هذا الجيل، بينما تم إعتماد مقاتلة "F-35" في الجيش الأمريكي عام 2015.