مجلة أمريكية تقارن بين المقاتلة "سو-35" الروسية و طائرة "الشبح" الأمريكية

عن المقاتلات الأمريكية و التي تنتمي للجيل الخامس، مخصة بالذكر مقاتلتي "F-22" و "F-35" الأمريكيتين.
المقارنة أظهرت تفوق المقاتلة الروسية في حال المواجهة مع المقاتلة الأمريكية على مسافة قصيرة أو بعيدة و يعود ذلك لسرعة المقاتلة الروسية الكبيرة و قدرتها العالية على المناورة
كما و تستطيع المقاتلة الروسية كشف المقاتلة الأمريكية وذلك لوجود نظام رادار عالي التقنية و للنظام التقني العالي الموجود على المقاتلة.
وبحسب المحللين القائمين على الدراسة فإن المقاتلة الروسية تتميز بتطور أنظمة البحث الموجودة فيها و التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.
ومن جهة أخرى أكدت المجلة على تفوق المقاتلة الأمريكية في القوة النارية التي تتميز بها في حال المواجهة.
يذكر بأن "سو-35" دخلت في الخدمة عام 2014، وتم تسليح الجيش الروسي بـ68 مقاتلة من هذا الجيل، بينما تم إعتماد مقاتلة "F-35" في الجيش الأمريكي عام 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)