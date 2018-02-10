أخطر بندقية قنص تظهر في فيديو

أنتج صناع الأسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية أخطر بندقية قنص من عيار ثقيل في العالم.

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر اختبار هذه البندقية.

ويبلغ المدى المجدي للبندقية التي سمّاها صناعها "سيباراتيست" (الانفصالي) نسبة إلى المدافعين عن جمهورية شعبية تحاربها قوات نظام الحكم الأوكراني الحالي والذين يصفهم أعداؤهم بأنهم انفصاليون، يبلغ مداها المجدي 3000 متر بحسب ناشر الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن بندقية "الانفصالي" ليست البندقية الأولى من صنع المدافعين عن جمهورية دونيتسك. فقد أعلنت جمهورية دونيتسك في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017 إنتاج بندقية عيار 12.7 ملم باسم "دونتشانكا" (ابنة منطقة نهر الدون)، واصفة إياها بأنها بندقية مضادة للقناصين.

وتحتوي هذه البندقية على مأسورة مدفع "أوتيوس" الرشاش الذي صُمم في مدينة تولا الروسية.