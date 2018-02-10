الكشف عن الأسلحة السورية التي أسقطت المقاتلة الإسرائيلية

أعلن ممثل قوات الدفاع الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس لوكالة "سبوتنيك" أن منظومات الدفاع الجوي "إس-200" و"بوك" هاجمت الطائرات الإسرائيلية.

وأجاب الممثل على سؤال الصحفيين حول من أطلق النار على الطائرة قائلا: "إنها بطاريات منظومات الدفاع الجوي السورية".

© Sputnik. Iliya Pitalev الدفاعات السورية تسقط ستة صواريخ أطلقت على منطقة الكسوة بريف دمشق

ولم يعلق كونريكوس على سؤال ما إذا كانت قد استخدمت قنوات الاتصال الطارئ العسكرية الإسرائيلية الروسية التي أنشئت في عام 2015 لتجنب الاصطدام أثناء القيام بالعمليات في سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"، وأوضح أن "أحد طياري المقاتلة أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".

وفى ليلة السبت، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار. وبعد ذلك، أصابت الطائرات الإسرائيلية "الأهداف الإيرانية".