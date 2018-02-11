صاروخ روسي يحول الدبابة إلى كتلة نار (فيديو وصور)

تنتج روسيا أنواع متطورة من الصواريخ المضادة للدبابات في العالم، ومن بينها صاروخ "متيس إم - 1".

ذكر موقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي أن "متيس إم — 1" يعد منظومة صاروخية محمولة على الكتف يتم استخدامها ضد الدبابات وجميع أنواع المركبات المدرعة، إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد التحصينات العسكرية.

ويستطيع الصاروخ تدمير أهدافه على مسافة تتراوح بين 80 إلى ألفي مترا، ويمكنه إصابة أهدافه في النهار أو النهار.

ولفت الموقع إلى أن الصاروخ الروسي يمكنه اختراق تدريع سمكه يتراوح بين 90 إلى 95 سنتيمترا، بينما يصل قطر الصاروخ إلى 130 مم.

If you or anyone you know is going trick or treating tonight, be careful. I opened a piece of candy and found a Metis-M1 anti-tank missile pic.twitter.com/C8VRJhXnEW — Brendan Ⓛ (@Bmagic628) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ويصل وزن القاذف إلى 9.5 كغم، بينما يصل وزنه بالصاروخ إلى 13.8 كغم.