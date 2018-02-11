قنبلة روسية لتدمير مدارج الطائرات الحربية (فيديو وصور)

ويصل قطر القنبلة إلى 350 مترا، وطولها 220 سنتيمترا، ويصل وزنها إلى 477 كغم.
ويمكن إطلاق القنبلة من ارتفاعات تتراوح بين 30 إلى خمسة كيلومترات.
وتتراوح سرعة السقوط الحر للقنبلة بين 600 إلى 1200 كم في الساعة.
Kommersant re;#Gulmurod hit:bunker meet uncovered by Ru agents,confirmed by #Iran;Su-35S & Su-34 launched BetAB-500 https://t.co/uxKeON2pL1 pic.twitter.com/dutVlw56m3— RussianDefence.com (@Russian_Defence) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧
ويتم استخدام القنبلة في الحروب لتدمير المنشآت والعتاد العسكري، إضافة إلى استهداف مخابئ القوات ومدارج الطائرات، والمطارات والطرق السريعة.
Rusya'nın Halep'te sığınak yokedici / nüfuz edici füze atışına örnek. Rus envanterinde adı BETAB-500. Onlarca insanın son haftadaki katili.. pic.twitter.com/euf57YpZli— Levent Kemal (@leventkemaI) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٦
كما يمكن للطائرات الحربية استخدام القنبلة في الحرب البحرية ضد الأساطيل المعادية والسفن الحربية.
@mod_russia buildings in 1070 housing project in Aleppo are very strong,only BETAB-500 would take it down pic.twitter.com/M3MpbP039E— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) ٦ أغسطس، ٢٠١٦
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