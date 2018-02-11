قنبلة روسية لتدمير مدارج الطائرات الحربية (فيديو وصور)

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الأمريكي مواصفات قنبلة "بيتاب — 500" الخارقة للتحصينات، مشيرا إلى أنها تستطيع تدمير تحصينات عسكرية توجد على عمق يزيد عن ثلاثة أمتار تحت الأرض.

ويصل قطر القنبلة إلى 350 مترا، وطولها 220 سنتيمترا، ويصل وزنها إلى 477 كغم.

ويمكن إطلاق القنبلة من ارتفاعات تتراوح بين 30 إلى خمسة كيلومترات.

وتتراوح سرعة السقوط الحر للقنبلة بين 600 إلى 1200 كم في الساعة.

ويتم استخدام القنبلة في الحروب لتدمير المنشآت والعتاد العسكري، إضافة إلى استهداف مخابئ القوات ومدارج الطائرات، والمطارات والطرق السريعة.

Rusya'nın Halep'te sığınak yokedici / nüfuz edici füze atışına örnek. Rus envanterinde adı BETAB-500. Onlarca insanın son haftadaki katili.. pic.twitter.com/euf57YpZli — Levent Kemal (@leventkemaI) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٦

كما يمكن للطائرات الحربية استخدام القنبلة في الحرب البحرية ضد الأساطيل المعادية والسفن الحربية.