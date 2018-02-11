أفيخاي أدرعي: الدعاية السورية مثيرة للسخرية وقوة إسرائيل يعرفها القاصي والداني (فيديو)

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إن التفوق الجوي الإسرائيلي معروف للقاصي والداني، مشيرا إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تزداد دقة وقوة.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إصابة مقاتلة F15 إسرائيلية ثانية وهبوطها اضطراريا

وكتب أدرعي: "بغض النظر عما يزعم البعض، فإن التفرق الجوي الإسرائيلي معروف للقاصي والداني، بل وازداد دقة وقوة"، مضيفا: "الدعاية السورية الإيرانية مثيرة للاستهزاء".

ونشر أدرعي فيديو تحدث فيه عن استهداف الطائرات الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية منذ عام 1982، وأنه تم اسقاط طائرة بدون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم تدمير موقع إطلاقها في سوريا.

وأصابت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16"، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

بغض النظر عما زعم البعض ف #التفرق_الجوي الاسرائيلي واضحًا وراسخًا ومستقرًا ومعروفًا للقاصي والداني بل وازداد دقةً وقوةً. لتبقى #الدعاية_السورية الإيرانية في محلها مثيرة للاستهزاء. pic.twitter.com/BQxCGziZQJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 11, 2018



