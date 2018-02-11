تعرف على مواصفات "قنبلة التدريب" الروسية "بي - 50"

تصنع روسيا العديد من القنابل التي يتم إلقاؤها من الطائرات الحربية لاستهداف القوات المعادية، إضافة إلى قنابل التدريب التي تمكن الطيار من محاكاة إلقاء القنابل الحقيقية في وقت التدريب.

Ministry of defence of the Russian Federation قنبلة روسية لتدمير مدارج الطائرات الحربية (فيديو وصور)

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي مواصفات قنبلة التدريب الروسية "بي — 50 تي"، مشيرا إلى أنه يمكن للطيارين أن يتدربوا على استخدامها في أي وقت على مدار اليوم.

وتمكن القنبلة الطيارين من إصابة أهدافها بدقة في وقت الحرب باستخدام القنابل الحقيقية بفضل التدريب على إلقائها من الطائرات الحربية ضد أهداف وهمية في الأوقات العادية.

ويصل قطر القنبلة إلى 20.3 سنتيمترا، وطولها 104 سنتيمترا، بينما يصل وزنها إلى 50 كغم.

ويمكن إطلاق القنبلة من ارتفاع يتراوح بين 200 متر إلى 25 كم، ويمكنها أن تسقط باتجاه الأهداف الأرضية بسرعة تتراوح بين 500 إلى 2500 كم.

NATOs catastrophic nuclear bluff. Meanwhile, Russian pilots practice to bomb missle defense https://t.co/zp0CbVufDA pic.twitter.com/7uhJHh0vzj — e-Watchman (@ewatchman) June 9, 2016



