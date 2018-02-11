أفضل 5 بنادق رياضية في العالم (فيديو وصور)

وأوردت المجلة، في تقرير لها أمس السبت 10 فبراير / شباط، أفضل خمسة بنادق رياضية في العالم.
1- إيه آر — 15
Ready to kick your skills up a notch? Check out our Intermediate AR-15 Class… Reserve your spot today. Call 248-625-3551#2A #rifle #pewpew pic.twitter.com/yeoqBMWRy8— Accurate Firearms (@accur8firearms) February 8, 2018
بندقية آلية أمريكية، تم تصنيعها في خمسينيات القرن الماضي، وتنتجها شركة "كولت" الأمريكية.
2- روغر "ميني 14"
Royal Bermuda Regiment used Ruger Mini 14 rifles till they adopted the L-85 in 2016. pic.twitter.com/rytikqyeWC— Avenging Angel of Mormonism (@Norinco_Milled) February 10, 2018
بندقية أمريكية تم إنتاجها عام 1974، وتتميز بأنها بندقية نصف آلية.
3- إيه كيه — 47
WOAH! Now RUSSIA keeps up COPYING out COPY of AK-47 called RK-62+ https://t.co/AfIOe0Exf4— ANON Kauhu88 ⚡️⚡️ (@Jesse_kauhu88) February 3, 2018
تم إنتاج البندقية في روسيا وهي بندقية هجومية حصلت العديد من الدول حول العالم على حق إنتاجها.
4- إم آر 556
نسخة من بندقية هيكلر آند كوخ الألمانية، وتستخدم مخازن ذخيرة تختلف سعتها وفقا للاستخدام.
5- تافور سار
"Looks like a Starship Troopers gun: The #Iwi #tavor TS 12"-https://t.co/kwXnVKjK84 #shotgun #ts12 pic.twitter.com/ZbVa3UtSr5— GunsLingo (@TheGunslingo) February 11, 2018
بندقية إسرائيلية هجومية تستخدم مخزن ذخيرة يضم 30 طلقة، ويستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)