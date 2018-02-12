تعرف على مواصفات حاسوب القوات الخاصة الجديد (فيديو وصور)

© AP Photo/ قراصنة حاسوب أتراك يقتحمون موقع السفارة الروسية في تل أبيب

ذكر موقع " ذي فيرج " الأمريكي مواصفات الحاسوب المطور، الذي يمكن استخدامه لمدة 17 ساعة متواصلة قبل إعادة شحن بطاريته، ويمكنه أن يتحمل ظروف عمل العسكريين الشاقة في ظروف بيئية سيئة.

والحاسوب المطور يحمل اسم "سي إف — 20 مارك تو"، بشاشة 10.1 بوصة، ويطلق عليه "تاف بوك".

ويتميز الحاسوب الجديد بأنه أكثر سهولة في الحمل والاستخدام مقارنة بالنسخة "سي إف — 20"، التي كشفت عنها الشركة العام الماضي بشاشة 12 بوصة.

وكشفت الشركة اليابانية عن تحسينات في النسخة الجديدة من الحاسوب تحمل العديد من المزايا منها حجم لوحة المفاتيح الأكبر، وكاميرا مطورة وبطاريقة عمرها الافتراضي أطول، إضافة إلى بطارية احتياطية، ومعالج بيانات من الجيل السابع، وذاكرة مؤقتة 8 غيغا، ومستوى ألوان الشاشة يتراوح بين 1200 إلى 1920 بيكسل.

Panasonic’s updated Toughbook 20 will put your laptop’s battery to shame https://t.co/AL53Y7NeJ7 pic.twitter.com/FlZdGLcB6C — The Verge (@verge) February 7, 2018

ويمكن استخدام الشاشة بأصابع الأيدى أثناء ارتداء القفازات، وهو ما يجعله مثاليا للعسكريين، ورجال الإطفال وقوات الأمن التي تعتمد على استخدامه في ظروف شاقة.

Panasonic’s updated Toughbook 20 will put your #laptop’s battery to shame https://t.co/XQLeszyhbo pic.twitter.com/1LHmGSdFXd — Byte Funding (@ByteFunding) February 7, 2018

ويوافق الحاسوب الجديد مواصفات الأجهزة الخاصة بالعسكريين، وفقا للموقع الأمريكي، الذي أوضح أنه يتحمل الصدمات والاهتزازات والأمطار والأتربة، ويستطيع أن يؤدي مهامه بكفاءة حتى في الأجواء المتجمدة والحرارة العالية.

ويمكن للحاسوب الجديد أن يتحمل الصدمات الحرارية والإشعاعية وارتفاع نسب الأملاح والرطوبة، وفقا للموقع، الذي لفت إلى أنه يمكن الحصول على هذا الحاسوب مقابل 3099 دولار.