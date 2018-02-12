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01:14 12 فبراير/ شباط 2018
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    القوات الخاصة الروسية

    تعرف على مواصفات حاسوب القوات الخاصة الجديد (فيديو وصور)

    joyreactor.cc
    رصد عسكري
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    طورت شركة "باناسونيك" اليابانية نسخة مطورة من حاسوب المهام الصعبة الذي يستخدمه أفراد القوات الخاصة والعسكريون بصفة عامة.

    قراصنة
    © AP Photo/
    قراصنة حاسوب أتراك يقتحمون موقع السفارة الروسية في تل أبيب
    ذكر موقع "ذي فيرج" الأمريكي مواصفات الحاسوب المطور، الذي يمكن استخدامه لمدة 17 ساعة متواصلة قبل إعادة شحن بطاريته، ويمكنه أن يتحمل ظروف عمل العسكريين الشاقة في ظروف بيئية سيئة.

    والحاسوب المطور يحمل اسم "سي إف — 20 مارك تو"، بشاشة 10.1 بوصة، ويطلق عليه "تاف بوك".

    ويتميز الحاسوب الجديد بأنه أكثر سهولة في الحمل والاستخدام مقارنة بالنسخة "سي إف — 20"، التي كشفت عنها الشركة العام الماضي بشاشة 12 بوصة.

    وكشفت الشركة اليابانية عن تحسينات في النسخة الجديدة من الحاسوب تحمل العديد من المزايا منها حجم لوحة المفاتيح الأكبر، وكاميرا مطورة وبطاريقة عمرها الافتراضي أطول، إضافة إلى بطارية احتياطية، ومعالج بيانات من الجيل السابع، وذاكرة مؤقتة 8 غيغا، ومستوى ألوان الشاشة يتراوح بين 1200 إلى 1920 بيكسل.

    ويمكن استخدام الشاشة بأصابع الأيدى أثناء ارتداء القفازات، وهو ما يجعله مثاليا للعسكريين، ورجال الإطفال وقوات الأمن التي تعتمد على استخدامه في ظروف شاقة.

    ويوافق الحاسوب الجديد مواصفات الأجهزة الخاصة بالعسكريين، وفقا للموقع الأمريكي، الذي أوضح أنه يتحمل الصدمات والاهتزازات والأمطار والأتربة، ويستطيع أن يؤدي مهامه بكفاءة حتى في الأجواء المتجمدة والحرارة العالية.

    ويمكن للحاسوب الجديد أن يتحمل الصدمات الحرارية والإشعاعية وارتفاع نسب الأملاح والرطوبة، وفقا للموقع، الذي لفت إلى أنه يمكن الحصول على هذا الحاسوب مقابل 3099 دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    العسكريين, حاسوب, أخبار القوات الخاصة, الحرب البرية, قوات الأمن, اليابان, روسيا
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