"سو-25" تصبح منيعة أمام صواريخ الدفاع الجوي

تستعد القوات الروسية لاستلام النموذج المحدث من "سو-25 إس إم3"، الذي أصبح منيعا أمام صواريخ الدفاع الجوي، حسبما كتبت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

Press service of the Russian Defense Ministry "معركة جوية" بين "سو-25" الهجومية في السماء الروسية (فيديو)

ومن الجدير بالذكر أن الفعالية القتالية للنسخة المحدثة تضاعفت 3 مرات مقارنة بطائرة "سو-25". وقد تمكنت روسيا من إنشاء نظام "فيتيبسك" الذي يحمي الطائرات من الصواريخ ذات الرؤوس الحرارية الموجهة. وقد تم تثبيت هذا النظام على جميع مروحيات " كا-52 "، بالإضافة إلى " مي-8 " المتواجدة في سوريا، التي أثبتت جدارتها يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، عندما ظلت المروحية سالمة بعد استهدافها من منظومة دفاع جوي محمولة.

كما حصلت "سو-25 إس إم3" على إمكانية شن المعارك الجوية. وسيساعد نظام الملاحة "غلوناس سو-25 إس إم3" على تحديد النقطة النهائية للصاروخ بدقة 10 أمتار ليصيب الهدف، حتى في حال الرؤية المنخفضة.

وستتمكن القاذفات من استخدام صواريخ أكثر حداثة، بما في ذلك الموجهة. كما تملك "سو-25" مجموعة واسعة من السرعات، من نحو ألف إلى مائة كيلومتر في الساعة.