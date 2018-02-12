تركيا تريد حماية حدودها بنظام دفاع جوي يشبه "القبة الحديدية"

© AP Photo/ Tsafrir Abayov تقارير: القبة الحديدية الإسرائيلية تثبت فشلها من جديد

ومن المقرر أن تضم منظومة الدفاع الجوي، التي تعتزم تركيا تطويرها، صواريخ دفاعات مضادة للصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، وفقا للموقع.

وسيتم تصميم منظومة الدفاع الجوي التركية لتكون قادرة على مواجهة الصواريخ التي يتم إطلاقها من مدى قريب جدا.

Erdogan wants his own Iron Dome missile defense….called "Golden Cage" https://t.co/WyPWgTYius — Kalashnikitty 🕊 (@CustosDivini) February 12, 2018

ولفت الموقع إلى أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة سيطلق عليها "غولدن كيج"، مشيرا إلى أن الهدف منها سيكون حماية الحدود التركية مع سوريا من الصواريخ أو المدافع التي يمكن إطلاقها من الأراضي السورية.

Israeli soldiers who operated Iron Dome now suffering from PTSD https://t.co/nnXwyvBtIJ — Helen #PCPEU #NHSLove (@woodlandwalker) February 1, 2018

ونوه الموقع إلى أن صاروخا تم إطلاقه على المناطق الحدودية التركية من الأراضي السورية، في يناير / كانون الثاني الماضي، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.