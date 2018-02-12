"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعد للحرب

قالت صحيفة " جيروزاليم بوست " الإسرائيلية، في تقرير لها، مساء الأحد 11 فبراير / شباط، إن شهود عيان رصدوا أفواجا من الحشود العسكرية الإسرائيلية تتجه نحو الحدود الشمالية مع سوريا.

ووصفت الصحيفة التحركات العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الشمال على خلفية التطورات الأخيرة التي تضمنت إعلان إسرائيل إسقاط طائرة بدون طيار، وإسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16"، يوم السبت الماضي.

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم السبت 10 فبراير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمالي إسرائيل، بعدما أسقطت تل أبيب طائرة من دون طيار إيرانية.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على أنباء تحريك حشود عسكرية إلى الشمال، إلا أن شهود عيان أكدوا رؤية بطاريات الصواريخ الخاصة بقوات الدفاع الجوي تتجه إلى شمال إسرائيل، بينما رصد آخرون ناقلات تحملها في وسط إسرائيل، بحسب الصحيفة.

Israel's Arrow Theater Missile Defense ~via Defense Industry Daily https://t.co/AxX36Inv9v — Douglas Burdett (@DouglasBurdett) January 18, 2018

وتمتلك إسرائيل عددا من منظومات الدفاع الجوي التي يختص كل منها بإسقاط أنواع مختلفة من الصواريخ تشمل الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافات قريبة جدا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية والتكتيكية.