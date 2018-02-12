بالصور... صواريخ "سام" تشارك في اصطياد "إف-16" في سوريا

شاركت جميع وسائل الدفاع الجوي السورية في التصدي لهجوم الطائرات الإسرائيلية على المرافق السورية. فقد صعدت إلى الجو حتى مقاتلة "ميغ-25 بي دي" الاعتراضية.

كما اتضح، فقد تم إطلاق نحو 20 صاروخا من منظومات "إس-125" و"بيتشورا-2إم" و"إس-200" "فيغا-أي"، بالإضافة إلى "بوك-إم2اي" و"بانتسير-إس1" و2كا12 "كوادرات" (سام 6)، حسبما أفادت صحيفة " روسيسكايا غازيتا " الروسية.

وتم العثور على أجزاء من الصاروخ الأخير في لبنان المجاور. فقد سقطت شظايا الصاروخ المحترق بالقرب من أحد المنازل.

وذكر الخبراء العسكريون أن صواريخ "سام" بالذات أسقطت، في حزيران/يونيو من عام 1982، في سماء لبنان طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "آر إف-4 اي".

وقد انضمت صواريخ "سام" إلى ترسانة الدفاع الجوي السوري في أوائل السبعينيات. وأثبتت فعاليتها خلال حرب تشرين عام 1973. فقد أسقطت هذه الصواريخ نحو 60 طائرة للعدو.

وعلى الرغم من أن أنظمة سام بدأت تعتبر قديمة في التسعينيات، إلا أن الجيش السوري لم يكن على عجل لإزالتها من التسلح. ومازالت القوات السورية تستخدمها إلى يومنا هذا.

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