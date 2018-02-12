بالصور... صواريخ "سام" تشارك في اصطياد "إف-16" في سوريا

وتم العثور على أجزاء من الصاروخ الأخير في لبنان المجاور. فقد سقطت شظايا الصاروخ المحترق بالقرب من أحد المنازل.
وذكر الخبراء العسكريون أن صواريخ "سام" بالذات أسقطت، في حزيران/يونيو من عام 1982، في سماء لبنان طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "آر إف-4 اي".
وقد انضمت صواريخ "سام" إلى ترسانة الدفاع الجوي السوري في أوائل السبعينيات. وأثبتت فعاليتها خلال حرب تشرين عام 1973. فقد أسقطت هذه الصواريخ نحو 60 طائرة للعدو.
وعلى الرغم من أن أنظمة سام بدأت تعتبر قديمة في التسعينيات، إلا أن الجيش السوري لم يكن على عجل لإزالتها من التسلح. ومازالت القوات السورية تستخدمها إلى يومنا هذا.
Фрагменты сирийской ракеты, которой был атакован израильский F-16I, в Ливанеhttps://t.co/vxbIIuJFg6 #Сирия #Syria #ПВО #F-16 #SAM pic.twitter.com/FmMaronVHe— Komandante (@KomandanteS17) February 12, 2018
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