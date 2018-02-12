جيوش العالم تودع مسدس "براونينغ" (فيديو وصور)

ووفقا لموقع الشركة المصنعة، فإن مسدس "هاي بور" هو مسدس نصف أوتوماتيكي، بدأ إنتاجه عام 1935.
ولفت موقع "فاير أرم بلوغ" الأمريكي، إلى أن عدد المسدسات التي تم إنتاجها تخطى مليون مسدس، مشيرا إلى أنه رغم توقف إنتاجه، فإن قطع غيار المسدسات التي تم إنتاجها مسبقا ستظل متوفرة.
وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات المسدس، مشيرا إلى أنه يستخدم طلقات (9*19 مم)، وسعة مخزن الذخيرة 13 طلقة، وأن أصل إنتاجه في بلجيكا، ويتم تصنيعه في الولايات المتحدة الأمريكية.
Iconic Browning Hi-Power ends production after more than 80 years https://t.co/DwmI704R6m pic.twitter.com/oW0NVz5rLR— Guns.com (@Guns_com) February 10, 2018
وزن المسدس بدون طلقات 0.99 كغم، وطوله 20 سم، وطول الماسورة 118 مم، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة السبطانة 350 مترا في الثانية، ويصل مدى طلقاته إلى 44 مترا.
We say goodbye to a really great gun today… The Browning Hi-Power discontinued. https://t.co/5mnKxy9roK @BrowningArms @firearmblog pic.twitter.com/UFsA25Tjdj— Writer (@GunLoveBlog) February 8, 2018
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