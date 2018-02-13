رصد طائرة استطلاع أمريكية على الحدود الروسية

أعلن موقع "ميل رادار" عبر حسابه على التويتر أن القوات الجوية الأمريكية أجرت استطلاعا بالقرب من الحدود الغربية لروسيا.

Sputnik رصد طائرات تجسس وطائرات دون طيار أمريكية فوق البحر الأسود

ومن الجدير بالذكر أن "بوينغ آر سي-133 دبليو" التي تحمل رقم 62-4134، أقلعت من قاعدة ميلدنهال في بريطانيا، حيث يتمركز جزء من القوات الجوية الأمريكية في أوروبا. ونفذت الطائرة مهمة في بلدان البلطيق، حلقت خلالها بالقرب من منطقة كالينينغراد الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة بوينغ لم تغادر المجال الجوي لبولندا وليتوانيا.

وأفاد موقع "سبوتنيك" أن طائرات الاستطلاع الأمريكية حلقت بالقرب من الحدود الغربية لروسيا 14 مرة على الأقل منذ بداية العام.

وكانت طائرة "بوينغ- آر8 بوسيدون" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والمخصصة لكشف وتدمير غواصات العدو، حلقت على طول ساحل روسيا على البحر الأسود خلال الأسبوع الماضي. فقد حلقت الطائرة بالقرب من نوفوروسيسك وغيليندجيك، ثم اتجهت إلى ساحل شبه جزيرة القرم.

USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z — Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil — Mil Radar (@MIL_Radar) February 12, 2018

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