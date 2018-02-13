"7 إن"... رصاصة خارقة تنتجها روسيا

تحتل روسيا مكانة رائدة في صناعة الأسلحة بوجه عام، وأسلحة الأفراد بوجه خاص، لكن هذا التميز لا يتوقف على إنتاج السلاح بل في إنتاج ذخائر تمكن جنود القوات الخاصة من الوصول إلى أهدافها.