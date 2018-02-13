"7 إن"... رصاصة خارقة تنتجها روسيا

من بين الذخائر الفتاكة التي تنتجها شركات السلاح الروسية رصاصة "7 إن — 31"، الخارقة للدروع، وفقا لموقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي.
وذكر الموقع أن الرصاصة الروسية عيار (9*19 مم) يمكنها اختراق الدروع وإصابة أهدافها داخل المركبات خفيفة التدريع".
ولفت الموقع إلى إمكانية إطلاق الرصاص الخارق بواسطة مسدس "جي إس إتش — 18" أو باستخدام المسدس الرشاش "بي بي — 2000".
وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة السبطانة إلى 595 مترا في الثانية، ويمكنها اختراق تدريع سمكه 8 مم، على مسافة 10 أمتار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)