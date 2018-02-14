البدء بإنتاج "مي-26" في 2019

قال المتحدث الرسمي باسم شركة "مروحيات روسيا" إن إنتاج النسخة المحدثة من أثقل مروحية في العالم "مي-26تي2في"، التي ستكون قادرة على العمل في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت من اليوم، سيبدأ في عام 2019.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مروحية "مي-171أ2" تجتاز اختبار درجة الحرارة 60 تحت الصفر

وكانت الشركة أعلنت، في وقت سابق، عن إعداد المختصين مشروعا لتحديث "مي-26" لصالح القوات الفضائية الجوية، مع الأخذ بالاعتبار تجربة التطبيق العسكري لهذه المروحيات.

وقال المتحدث باسم الشركة: "يجري العمل في الوقت الحالي في مصنع "روستفيرتول" على أساس وثائق تصميم وضعت من قبل معمل المروحيات في موسكو لتحديث النموذج الأول من "مي-26تي2في" لصالح القوات الجوية الفضائية الروسية. وسيتم بعد الانتهاء من العمل على النموذج الأول في النصف الثاني من عام 2018، تسليم المروحية لمعمل المروحيات في موسكو من أجل اختبارات الطيران ليبدأ إنتاج هذه المروحيات في عام 2019".

وذكرت "مروحيات روسيا" أن المطلب الرئيسي للقوات الجوية هو القدرة على القيام بالرحلات في ظروف المناطق المختلفة، بما في ذلك في الظروف الجغرافية المعقدة والمناخية الصعبة وفي أي وقت من اليوم. وتتمكن من الإقلاع والهبوط في المناطق المجهزة وغير المجهزة لذلك، بالإضافة إلى ظروف الهجوم الناري والمعلوماتي من قبل العدو.

وقد جهزت المروحية بإلكترونيات الطيران الحديثة، التي تساعد المروحية على التحليق ليلا ونهارا مع تشغيل الطيران الآلي خلال الرحلة.

ويحمي نظام الدفاع الجوي للمروحية من صواريخ الدفاع الجوي للعدو من خلال الكشف عن التهديدات ومواجهة الوسائل المهاجمة بالرادار والتوجيه البصري الإلكتروني.

وتتميز أكبر مروحية في العالم "مي-26" بقدرتها على النقل واستخدامها لنقل وحدات الإنزال الجوي، بما في ذلك المعدات الثقيلة. ويمكن استخدام المروحية لعدد كبير من المهام، بينها النقل والإخلاء ومكافحة الحرائق. وتحمل المروحية نحو 82 عنصرا من قوات الإنزال مع عتادهم أو ما يصل إلى 20 طنا من الحمولة.