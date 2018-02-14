الإعلام الغربي يعلن عن سلاح روسي لا منازع له

واعتبر موقع News.com.au أن فيديو التجربة الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أظهر سلاحاً قوياً لا منازع له.

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation/RT الدفاع الجوي: طرد الصواريخ المهاجمة كأنها بعوض

وأعلن المحلل مالكولم ديفيس في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن التجربة التي أجرتها روسيا أربكت الغرب، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع ضد الصواريخ من هذا النوع تحد من فرصة الدول الغربية في شن الهجمات الصاروخية والجوية.

ولفت المحلل إلى أن أنظمة الدفاع من هذا النوع تحول دون قيام الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بالسبق في توجيه الضربة الأولى لروسيا.

وذكّرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن القوات الجوية الفضائية الروسية أجرت تجربة ناجحة على صاروخ اعتراضي مطوَّر تابع لشبكة الدفاعات الجوية.

وأفادت معلومات قليلة عن الصاروخ الذي جرت تجربته أن سرعته تزيد على 5.5 كيلومتر في الثانية.