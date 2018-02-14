"صيادو داعش" في سوريا يستعينون بسيارات "باتريوت"

وأظهرت صورة نُشرت على موقع "تويتر" إحدى سيارات "باتريوت" التابعة لوحدة "صيادي داعش" في الجيش السوري.
#Syria #ISISHunters #ISIS_Hunters #ISIL_Hunters #Daesh_Hunters #DaeshHunters #ISILHunters #SyrianArmedForces #WMG pic.twitter.com/xrXzTzTErp— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) February 12, 2018
ورُصدت سيارات "باتريوت" التي ينتجها مصنع "أو أ زي" للمرة الأولى في سوريا، في فبراير/شباط 2016، خلال عملية محاربة الإرهاب في ريف تدمر بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وبدأ الجيش السوري يستخدم سيارات ماركة "أو أ زي" في ثمانينات القرن الماضي. ويجري الآن تجهيز تلك السيارات وهي من طراز "أو أ زي-469" و"أو أ زي-3151" بنفس المدافع الرشاشة وقواذف الرمانات التي تتسلح بها سيارات "باتريوت".
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