"صيادو داعش" في سوريا يستعينون بسيارات "باتريوت"

تواصل القوات السورية الاستعانة بسيارات روسية ماركة "أو أ زي" منها السيارات المعروفة باسم "باتريوت"، في محاربة الإرهابيين.

وأظهرت صورة نُشرت على موقع "تويتر" إحدى سيارات "باتريوت" التابعة لوحدة "صيادي داعش" في الجيش السوري.

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ورُصدت سيارات "باتريوت" التي ينتجها مصنع "أو أ زي" للمرة الأولى في سوريا، في فبراير/شباط 2016، خلال عملية محاربة الإرهاب في ريف تدمر بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وبدأ الجيش السوري يستخدم سيارات ماركة "أو أ زي" في ثمانينات القرن الماضي. ويجري الآن تجهيز تلك السيارات وهي من طراز "أو أ زي-469" و"أو أ زي-3151" بنفس المدافع الرشاشة وقواذف الرمانات التي تتسلح بها سيارات "باتريوت".