حاملة الطائرات الأمريكية الفائقة الجديدة لم تتمكن من أبسط المهام

طلب الخبراء من البنتاغون تأجيل اختبار حاملات الطائرات الفائقة من طراز "فورد" حتى عام 2024، عندما يتم تسليم السفينة الثانية من النوع "جون كينيدي".

وأشار موقع " Task and Puprose " إلى أن إدارة مستشار وزير الدفاع لشؤون الاختبار والفحص ذكرت في تقريرها أن نظام القاذفة الكهرومغناطيسية الجديد وحبال الكبح وحامل الأسلحة والرادار غير آمنة في العمل.

إن هذه الأنظمة لا تعتبر ذات تكنولوجيا عالية، لكن إن حدث خلل في عملها، فلن تتمكن السفينة من أداء الوظائف الأساسية، وبالتالي لن تكون مناسبة للمهام القتالية، على سبيل المثال، المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وجاء في تقرير الخبراء: "إن ذلك سيؤثر على قدرة حاملة الطائرات على توفير الترددات اللازمة لرحلات الطائرات وسيضعف السفينة وسيفرض قيودا على المهام الروتينية".

وأنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا — 12.9 مليار دولار — على بناء حاملة الطائرات " كفن-78 جيرالد ر. فورد". وتم البدء ببناء السفينة في عام 2009 وتم تسليمها للأسطول في عام 2017.

ويخطط البنتاغون لبناء 10-12 حاملة طائرات من نوع "جيرالد فورد". وسيتم اعتماد السفن الأولى من قبل القوات الأمريكية في عام 2027.