دبابة روسية جديدة تخطف إعجاب الأجانب

وقالت مجلة "ستراتيجيك كلتري فاونديشن" الإلكترونية التي أعربت عن تقديرها العالي للدبابة الروسية الجديدة إن دبابة "تي-90إم" ستدخل الخدمة في الجيش الروسي خلال عام 2018 ويجب أن تحل محل "تي-90" و"تي-90أ" مستقبلا.

© Sputnik. Alexey Filippov البريطانيون يكشفون أسرار دبابة روسية أساسية

ويشار إلى أن دبابة "تي-90إم" مسلحة بمدفع عيار 125 ملم الذي يستطيع إطلاق القذائف المدفعية العادية والقذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات إلى مسافة 4 — 5 كيلومترات. وتقدر هذه القذائف على إصابة المروحيات على ارتفاع منخفض. وتستطيع الدبابة إطلاق النار أثناء الحركة.

وزودت دبابة "تي-90إم" بنظام إدارة النيران "كالينا" الذي يستطيع أن يكشف الهدف المطلوب ضربه على مسافة 5000 متر وعلى ارتفاع 7500 متر.

ويضم طاقم دبابة "تي-90إم" 3 أفراد. وتزن الدبابة 50 طنا، وتستطيع، مع ذلك، أن تتحرك بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.

وتقدر دبابة "تي-90إم" على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة بفضل دروعها وحماية إضافية من المقذوفات المضادة يؤمنها جهازا "ريليكت" و"شتورا".

وخلصت المجلة الناطقة باللغة الانجليزية إلى القول إن "تي-90إم" دبابة يتيمة من نوعها تملك قدرات دفاعية وهجومية فريدة.