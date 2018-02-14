ما يجب معرفته عن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس مبلغ 0.5 مليار دولار لمساعدة إسرائيل على إنشاء منظومة دفاع صاروخي في السنة المالية 2019.

وقال مدير عمليات وكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية غاري بينيت: "كجزء من تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها تجاه إسرائيل، نقترح تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمواصلة شراء وتطوير منظومات الدفاع الصاروخي، مثل القبة الحديدية وآرو ومقلاع داوود".

فما هي هذه الأنظمة ولماذا تعتبر منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية إحدى المنظومات الأكثر تقدما في العالم؟

تملك إسرائيل اليوم نظاما متكاملا متعدد المستويات من منظومات الدفاع الجوي، تشمل 3 منظومات:

— منظومة الدفاع الجوي التكتيكية "القبة الحديدية".

— منظومة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الصغيرة والمتوسطة المدى "مقلاع داوود".

— منظومة الدفاع الجوي "آرو"، المخصصة لتدمير الصواريخ البالستية والصواريخ البعيدة المدى.

وقد صنعت "القبة الحديدية" من قبل إسرائيل بالكامل، بينما ظهرت منظومتا "مقلاع ديفيد" و"آرو" نتيجة التعاون مع الشركتين الأمريكيتين الرائدتين "رايثيون" و"بوينغ".

وذكر مدير عمليات وكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية غاري بينيت أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "آرو-3"، هي المنظومة الأكثر تقدما بين منظومات هذا الطراز، القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ويمكن استخدمها حتى بمثابة أسلحة مضادة لهجمات الأقمار الصناعية.