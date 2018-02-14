بالفيديو... لحظة تدمير سيارة تحمل مدفع هاون في عفرين السورية

رصدت كاميرا طائرة من دون طيار تركية، فيديو يظهر لحظة تدمير سيارة، يزعم الفيديو أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي يستخدمونها ضد الجيش التركي في مدينة عفرين السورية.

© AFP 2018/ Anatolian News Agency وحدات حماية الشعب الكردية تسقط مروحية تركية بريف عفرين

ويظهر الفيديو، الذي نشرته قناة "وورلد نيوز" على "يوتيوب"، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط، لحظات استخدام مسلحين لسيارة صغيرة تحمل مدفع هاون، وتتحرك في إحدى شوارع منطقة جندريس، جنوب غربي مدينة عفرين السورية.

ويظهر في نهاية الفيديو لحظة رصد السيارة المكشوفة ومسارها، عقب إطلاق القذائف حتى لحظة تدميرها كما يظهر الفيديو.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، منذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي"، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" التي تصنفها تركيا كيانات إرهابية.



