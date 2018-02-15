الدفاعات الجوية السورية تبرز فعاليتها

نجحت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لغارات جوية إسرائيلية في السابع والعاشر من فبراير/شباط 2018.

وقالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن الدفاعات الجوية السورية أظهرت قدرتها على صد الهجمات الصاروخية المكثفة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية وأسقطت الطائرة الإسرائيلية التي خرقت حرمة الأجواء السورية.

© AFP 2018/ THOMAS COEX إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

وذكرت الصحيفة نقلا عن ضابط سوري أن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت 13 من الصواريخ الإسرائيلية الـ18 المكتشفة، وأسقطت الطائرة الإسرائيلية التي دخلت إلى أجواء سوريا.

وقال الجنرال ألكسندر غوركوف، قائد سابق لقوات صواريخ الدفاع الجوي الروسية، للصحيفة إن الدفاعات الجوية السورية أبرزت فعاليتها العالية حين تصدت للغارات الجوية في يومي 7 و10 فبراير، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت ضد سوريا صواريخ من الصعب اعتراضها من نوع "كروز".

وأضافت الصحيفة أن الدفاعات الجوية السورية تضم منظومات "إس-200" و"بوك" و"بانتسير".