تركيا تزج بدبابات متطورة في المعركة

والأغلب ظنا أن الجيش التركي يعتزم استخدام هذه الدبابات خلال عمليته العسكرية "غصن الزيتون".
ويقول الخبير العسكري الروسي يوري ليامين إن الدبابات التي تظهر في الصور المنشورة على شبكة الإنترنت وهي من طراز "إم60تي"، خضعت أخيرا للعملية التحديثية التطويرية "فيرات".
وتحصل الدبابة بعد تطويرها وفق برنامج "فيرات" على معدات جديدة أهمها منصة أسلحة دوارة يُتحكم فيها عن بعد التي تضم قاذف الرمّانات الآلي أو المدفع الرشاش.
ويُعتقد أن تجربة استخدام دبابات "إم60" في سوريا في عام 2016 هي التي اقتضت تعديل وتطوير هذه الدبابات وهي من صنع أمريكي، بعد أن تم تدمير أو إعطاب نحو 20 منها في سوريا كما ذكرت وكالة موردوفيا إحدى وكالات الأنباء الروسية.
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