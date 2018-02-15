تركيا تزج بدبابات متطورة في المعركة

والأغلب ظنا أن الجيش التركي يعتزم استخدام هذه الدبابات خلال عمليته العسكرية "غصن الزيتون".

© REUTERS/ OSMAN ORSAL تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية لعفرين

ويقول الخبير العسكري الروسي يوري ليامين إن الدبابات التي تظهر في الصور المنشورة على شبكة الإنترنت وهي من طراز "إم60تي"، خضعت أخيرا للعملية التحديثية التطويرية "فيرات".

وتحصل الدبابة بعد تطويرها وفق برنامج "فيرات" على معدات جديدة أهمها منصة أسلحة دوارة يُتحكم فيها عن بعد التي تضم قاذف الرمّانات الآلي أو المدفع الرشاش.

ويُعتقد أن تجربة استخدام دبابات "إم60" في سوريا في عام 2016 هي التي اقتضت تعديل وتطوير هذه الدبابات وهي من صنع أمريكي، بعد أن تم تدمير أو إعطاب نحو 20 منها في سوريا كما ذكرت وكالة موردوفيا إحدى وكالات الأنباء الروسية.