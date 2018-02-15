قائمة الأسلحة الروسية الأكثر تأثيرا: صاروخ "بي إر إس" في المرتبة الأولى

تحرص صحف تركية على إخبار قرائها عن ظهور أسلحة جديدة في روسيا، مشيرة إلى أن الأسلحة الروسية الجديدة تظهر في ظل المواجهة مع الدول الغربية.

وأعلنت صحيفة "يني تشاغ" عن الأسلحة الروسية الجديدة التي تستأثر باهتمام الصحفيين والإعلاميين الأتراك.

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation/RT الدفاع الجوي: طرد الصواريخ المهاجمة كأنها بعوض

وأتى صاروخ الدفاع الجوي "بي إر إس-1إم" الذي اختبرته روسيا قبل أيام في مقدمة الأسلحة الروسية الجديدة التي تنال إعجاب الإعلاميين الأتراك.

كما أبدت الصحيفة التركية إعجابها بالمقاتل الآلي (الروبوت) فيودور الذي يستعين بكلتا يديه في إطلاق النار على الأهداف.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن صاروخ "سارمات" (أو "ساتان 2" بحسب مصلحات حلف شمال الأطلسي) يقدر على سحق بلد بحجم فرنسا.

واستخدمت الصحيفة كلمة "سوبر" في وصف دبابة "تي-14 أرماتا"، لافتة إلى أن طاقم قيادة هذه الدبابة الروبوتية يتكون من 3 أفراد في حين يتكون طاقم دبابة "أبرامز" الأمريكية، مثلا، من 4 أفراد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدفع الدبابة الروسية الحديثة يشكل خطرا كبيرا على دبابات حلف شمال الأطلسي.

كما تضم قائمة الأسلحة الروسية التي تنتظر مستقبلا باهرا الطائرة المقاتلة "سو-57" التي تقدر على تحمّل ضغط مفرط يصل إلى 9g حسبما أشارت الصحيفة التركية.