كشف تفاصيل تحديث "الصياد الليلي"

وأضاف: "نجري الآن أعمال التطوير على "مي-28إن إم". وقد انتقلنا إلى الاختبارات الحكومية المشتركة".
وكان نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أعلن، في وقت سابق، عن بدء إنتاج "مي-28إن إم" قبل نهاية 2018. وأشار إلى أن هيكل المروحية سيختلف كثيرا عن النموذج الأساسي من "مي-28إن".
وأوضح: "أولا، تم تحسين وظائق المروحية عن طريق تغيير هندسة قمرة القيادة وتركيب نظام قيادة احتياطي في قمر قيادة الطيار المشغل".
كما حصلت "مي-28إن إم" على هيكل معدل ومحركة محدثة ونظام رادار إلكتروني ونظام استهداف ورؤية جديد ووحدة طاقة مساعدة ومعدات اتصال بالطائرات المسيرة.
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