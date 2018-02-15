كشف تفاصيل تحديث "الصياد الليلي"

قال رئيس شركة "مروحيات روسيا" إن أحدث مروحية هجومية من طراز "مي-28إن إم" " الصياد الليلي " تجتاز الاختبارات الحكومية.

وأضاف: "نجري الآن أعمال التطوير على "مي-28إن إم". وقد انتقلنا إلى الاختبارات الحكومية المشتركة".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أعلن، في وقت سابق، عن بدء إنتاج "مي-28إن إم" قبل نهاية 2018. وأشار إلى أن هيكل المروحية سيختلف كثيرا عن النموذج الأساسي من "مي-28إن".

وأوضح: "أولا، تم تحسين وظائق المروحية عن طريق تغيير هندسة قمرة القيادة وتركيب نظام قيادة احتياطي في قمر قيادة الطيار المشغل".

كما حصلت "مي-28إن إم" على هيكل معدل ومحركة محدثة ونظام رادار إلكتروني ونظام استهداف ورؤية جديد ووحدة طاقة مساعدة ومعدات اتصال بالطائرات المسيرة.