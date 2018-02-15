"ماتادور"... صاروخ متعدد المهام تصنعه 3 دول بينها إسرائيل (فيديو وصور)

ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي أن صاروخ "ماتادور" هو صاروخ محمول كتفا متعدد المهام يمكن استخدامه ضد الدبابات والمدرعات ويستخدم أيضا لاختراق الحواجز والتحصينات، ويعد من بين أفضل صواريخ الكتف المضادة للدبابات في الحروب البرية.
Angkatan Darat Israel Beli Ribuan Senjata Penghancur Tank, AS60 "Matador" [Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR] https://t.co/mbVgX5u8VV pic.twitter.com/M30ycF59r0— BERITA MILITER (@TNI_AL) February 1, 2018
وأورد الموقع مواصفات الصاروخ الذي يصل مداه المؤثر إلى نحو 500 متر، وسرعة انطلاقه القوصى 250 مترا في الثانية، وتعد قذائفه من أقوى القذائف فتكا بأهدافها.
참고로 이 RGW-90의 개발에도 이스라엘의 Rafael이 참여했으며, 독일, 이스라엘, 싱가폴 등에서 MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR 휴대용 탱크따문따개) 라는 이름으로 채용, 운용중입니다. pic.twitter.com/Woas9iCQci— Jaeyoun Zerial Lim (@ZerialLim) August 6, 2017
ويصل وزن قاذف الصاروخ فارغا إلى 8.9 كغم، وقطر الصاروخ 90 مم، وطوله 100 سم.
MATADOR (Man-portable Anti-Tank Anti-DOoR) 🚀🔥🔫💣💂🇮🇱 pic.twitter.com/rvhlxBtgIT— Luis Arguello 🇮🇱 (@LuisArguelloL_A) October 7, 2016
ويستخدم الصاروخ كل من ألمانيا وإسرائيل وسنغافورة، وسلوفانيا، وبريطانيا، وفيتنام، لكن الجيش الإسرائيل يعد من أكبر مستخدمي الصاروخ.
Watch: #IDF expands arsenal of MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR) infantry rocket launcher system https://t.co/91ZdkB4oQ1#MAGA#AmericaFirst🇺🇸#IStandWithIsrael🇮🇱— Armen (@ArmenArmich) January 30, 2018
وبدأ إنتاج الصاروخ عام 2000، وكانت ألمانيا هي أول دولة تبدأ في تصنيعه، وتعاونت معها كل من إسرائيل وسنغافورة.
“MEN! THE MATADOR ANTI-TANK MISSILE LAUNCHER GO WHERE LIAO?”— mrbrown (@mrbrown) October 16, 2014
“Er, Sgt, I left it at the roadside near Kranji Camp…” pic.twitter.com/6QKPAbtLC3
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