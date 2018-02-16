سوريا تختبر أحدث سيارة "لاندروفر" مدرعة

كشفت صورة منشورة على شبكة الإنترنت وجود أحدث سيارة مدرعة روسية الصنع في سوريا.

وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن السيارة التي تظهر في الصورة من نوع "تايفون-كا" وهي سيارة دفع رباعي وأنتجتها شركة "ريمديزل" وأرسلتها إلى سوريا ليختبرها الجيش السوري في ظروف القتال.

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وتوجد في سوريا سيارة أخرى من إنتاج هذه الشركة الروسية تُعرف بـ"كا-63968" والتي توجد نسخها بحوزة الشرطة العسكرية السورية ووحدات أخرى.

وتستطيع سيارة "تايفون" أن تقاوم رصاصات رشاش كلاشنيكوف وبنادق القنص. كما أنها تملك حماية منيعة من الألغام والمتفجرات الأخرى، تمكِّنها من تحمُّل انفجار قنبلة تحوي 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وتستطيع هذه السيارة أن تسير على الأرض الوعرة. وتعادل قوة محركها 350 حصانا. وبإمكانها أن تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. وتتسع لـ10 أشخاص.