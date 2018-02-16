سوريا تختبر أحدث سيارة "لاندروفر" مدرعة

وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن السيارة التي تظهر في الصورة من نوع "تايفون-كا" وهي سيارة دفع رباعي وأنتجتها شركة "ريمديزل" وأرسلتها إلى سوريا ليختبرها الجيش السوري في ظروف القتال.
В Сирии впервые замечен взрывозащищенный "Тайфуненок" https://t.co/90qTYBCgdp … #Сирия #Syria #бронетехника #weapons pic.twitter.com/pSvrSsc42m— Komandante (@KomandanteS17) February 15, 2018
وتوجد في سوريا سيارة أخرى من إنتاج هذه الشركة الروسية تُعرف بـ"كا-63968" والتي توجد نسخها بحوزة الشرطة العسكرية السورية ووحدات أخرى.
وتستطيع سيارة "تايفون" أن تقاوم رصاصات رشاش كلاشنيكوف وبنادق القنص. كما أنها تملك حماية منيعة من الألغام والمتفجرات الأخرى، تمكِّنها من تحمُّل انفجار قنبلة تحوي 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.
وتستطيع هذه السيارة أن تسير على الأرض الوعرة. وتعادل قوة محركها 350 حصانا. وبإمكانها أن تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. وتتسع لـ10 أشخاص.
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