"ميغ-35" تنجح في الاختبارات وتنضم قريبا إلى القوات الجوية الروسية

أعلن المدير العام لشركة "ميغ" الروسية للطائرات، إيليا تاراسينكو، اليوم الجمعة، أن الشركة أنهت اختباراتها المختلفة على مقاتلة "ميغ-35" الجديدة.

وأكد تاراسينكو في تصريح له أن مقاتلة "" الجديدة قادرة على استخدام مختلف الأسلحة الروسية وتعد من الطائرات الأحدث والأكثر تطورا على صعيد روسيا والعالم.

وقال تاراسينكو: "لقد تم الانتهاء من التجارب على مقاتلة "ميغ 35" الجديدة والتي تتميز بتعدد المهام القتالية، وستكون ضمن أسراب القوات الجوية الروسية بموجب الاتقاق المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2017 مع وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف تاراسينكو: "من خلال الاختبارات تم فحص المعدات الإلكترونية المختلفة، من محطة الرادار والمحرك إلى المعدات البصرية الموجودة على الطائرة وغيرها من المعدات المهمة. وتمت عملية الاختبار من خلال مشاركة طيارين من وزارة الدفاع الروسية".

واعتبر تاراسينكو أن الاختبارات على الطائرة مرت بنجاح واستطاعت المقاتلة أن تبرز نفسها من خلال قدراتها القتالية وفعاليتها في الجو وسرعة إتمام المهام المطلوبة منها، وأشار إلى أنها تعد اليوم من أبرز المقاتلات وأحدثها في العالم.