منظومة "تور" الروسية تعترض صاروخين مجنحين

جرت أول تجارب لإطلاق النار من منظومة الصواريخ "تور-إم2دي تي" في حقل الرمي كابوستين يار في منطقة أستراخان. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الاختبار تم بنجاح.

وقد أجريت التمارين العملية لاختبار وتقييم دقة استهداف الصواريخ المضادة للطائرات لهدفين. إلا أن ذلك ليست الإمكانيات القصوى للمنظومة التي صممت لتدمير 4 أهداف في آن واحد.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق النار تم باستخدام منظومة واحدة في حالة معقدة، من ظروف التشويش، واستهداف الصواريخ لهدفين جويين في آن معا.

وستخضع المنظومة أيضا لاختبار المناخ وإمكانية النقل الجوي في طائرات النقل. وسيحتاج أفراد كتيبة الصواريخ المضادة للطائرات إلى إعادة تدريب لإتقان المعدات الجديدة وإجراء التنسيق القتالي.

ومن الجدير بالذكر أن "تور-إم2دي تي" عرضت للمرة الأولى يوم 9 أيار/مايو من العام الماضي، أثناء العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو. ويتألف من جزأين مرتبطين مفصل من أجل تسهيل القيادة في الطرق الوعرة، بما في ذلك الرمال والجليد والثلوج.

ويتمكن "تور-إم2دي تي" من العمل في الظروف الجوية المختلفة من درجة 50 تحت الصفر إلى 50 فوق الصفر، وإطلاق النار أثناء الحركة وإصابة 4 أهداف على بعد 15 كم في آن واحد. ويبلغ وقت الاستجابة 4.8 ثانية. ويمكن للصواريخ أن تستهدف الصواريخ والطائرات التي تبلغ سرعتها 700 متر/الثانية.