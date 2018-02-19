عرض كل قوة المدفعية الروسية في فيديو واحد

وتجدر الإشارة إلى أن حقل الرمي في منطقة لينينغراد ليس عاديا، وهو تابع للأكاديمية المدفعية العسكرية ميخايلوفسكايا. وخلافا لحقول الرمي، حيث يتم اختبار أنواع محددة من الأسلحة، هنا تتواجد جميع أنظمة المدفعية والصواريخ التابعة للقوات البرية، بدءا من قذائف الهاون وانتهاء بأنظمة الصواريخ التكتيكية.

وقد صورت وزارة الدفاع بحرا من اللهب، ناتجا عن عمل راجمات الصواريخ "غراد" و"سميرتش" والمدافع الذاتية الحركة "أكاتسيا" و"مستا-إس"، وإطلاق النار من المدافع المضادة للدبابات ومنظومات الدفع الذاتي "خريزانتيما"، القادرة على وقف قافلة من الدبابات. ويتم في نهاية الفيديو إطلاق صواريخ "توتشكا-أو"، إحدى أهم الأسلحة لدى المدفعية الروسية.

وعرض طلاب أكاديمية ميخايلوفسكايا فن استخدام مختلف أنواع المدفعية وراجمات الصواريخ ومنظومات الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والصواريخ التكتيكية.