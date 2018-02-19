غواصات أسطول المحيط الهادئ تخرج "للصيد"

أعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الاثنين 19 شباط/فبراير، عن بدء غواصات الديزل التابعة لأسطول المحيط الهادئ، المتمركزة في إقليم بريمورسكي أداء مهام الدورية.