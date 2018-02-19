روسيا تدافع عن مصالحها بالمهارة لا بالعدد

أعلن رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف أن روسيا ستنفق 46 مليار دولار على احتياجات الدفاع في عام 2018.

© Sputnik. Igor Zarembo بوتين: روسيا ستوفر أمنها دون الدخول في سباق التسلح

وقارن شامانوف هذا الرقم بميزانيات الدفاع لدول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة. ووفقا لأقواله، فإن السلطات الأمريكية ستنفق أكثر من 700 مليار دولار لأغراض مماثلة في عام 2018، بينما ستكلف احتياجات الدفاع بريطانيا نحو 60 مليار دولار، وألمانيا وفرنسا — 40 مليار دولار.

وقال شامانوف: "نشرت واشنطن منذ فترة نسخة جديدة من عقيدة استراتيجية الدفاع والنووية. ولا شك في أن هذه الوثائق تحمل طابعا تهجميا، ويمكن القول عدوانيا، حيث يؤخذ بعين الاعتبار تحديد اتجاه التنمية العسكرية الروسية".

وأشار شامانوف إلى أن استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة تثير سباق التسلح. وأكد على أن روسيا ستدافع عن مصالحها الوطنية "بالمهارة لا بالعدد"، مشددا على أن مثل هذه الاستفزازات لن تجر روسيا إلى سباق التسلح.