أضخم 5 طائرات في العالم (فيديو وصور)

تعتمد فكرة الطيران على حمل الهواء للطائرة، لكن حجم بعض الطائرات يجعل مجرد إقلاعها أمرا مثير للإعجاب، خاصة أن حجم بعضها يغطي مساحة ملعب كرة قدم.

أوردت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية أضخم 12 طائرة في العالم، مشيرة إلى بعضها بعضها يعمل بستة محركات، وفي مقدمتها طائرة أنتونوف "إيه إن 225" الروسية.

1- أنتونوف "إيه إن 225"

هي أضخم طائرة في العالم، تم تصميمها، في ثمانينيات القرن الماضي، لحمل مكوك الفضاء السوفيتي "بوران"، لكنها أصبحت طائرة شحن استراتيجية فيما بعد.

ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 710 طنا، وتصل حمولتها إلى 250 طنا. وتصل المسافة بين طرفي جناحيها إلى 98.6 مترا.

An Antonov An 225 Mriya that @LordDakr built in its proper livery and with some edits by me pic.twitter.com/NrWpRW1DfT — Angrolet (@Angrolet) February 13, 2018

2- "سوبر غابي"

هي طائرة "إيرو سبيس لاينز سوبر غابي"، ويمكن اعتبارها وحشا يحلق في السماء، وتعد طائرة مثالية للاستخدام من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وبدأت التحليق في ستينيات القرن الماضي.

B-377-SG/SGT Super Guppy

Was made by Aero Spacelines and it is a wide body cargo plane, it is modified from a military Boeing 377.

'' Interpretation to Uğur Pekcan'' pic.twitter.com/AltHBsgWSU — HerkesİçinHavacılık (@HIHD_2015) January 8, 2018

3- لوكهيد "سي — 5 غالاكسي"

واحدة من أكبر طائرات الشحن العسكري التي يستخدمها الجيش الأمريكي، وتصل حمولتها إلى 135 طنا، ويمكنها أن تحمل دبابتين "إم 1 أبرامز"، و16 سيارة هامفي، و3 مروحيات "بلاك هوك"، أو مجموعة متنوعة من المركبات.

وبدون حمولة يمكن للطائرة أن تقطع أكثر من 11 ألف كم من دون التزود بالوقود، وهو أطول مدى يمكنه أن تقطعه طائرة شحن عسكري.

3- بوينغ 747 "دريم ليفتر"

Boeing 747 DreamLifter low pass at Chicago Rockford Airshow,2012. pic.twitter.com/77utZWdjCu — antonella martinez (@fionaantonella2) January 22, 2018

بدأت العمل منذ العقد الأول من القرن الحالي، وتصل سعتها إلى 22.1 مترا مكعب، ويمكن أن تصل حمولتها إلى 125 طنا.

GIANT Boeing 747 DreamLifter Taxi In at Paine Field — VIDEO: https://t.co/MzsiitxFMA pic.twitter.com/ggcb05wbXH — The Airplane Mart (@AirplaneMart) February 11, 2018

4- أنتونوف "إيه إن —124"

طائرة شحن روسية تستخدمها القوات الجوية الروسية، وتم إنتاجها عام 1984، ويمكنها أن تحمل 165 طنا، ورغم أن سعتها أكبر من الطائرة الأمريكية "سي — 5"، إلا أن الأخيرة أقل منها في المدى.

Antonov An-124-100M Ruslan — Antonov Airlines (Antonov Design Bureau) | Aviation Photo #4847271 | https://t.co/Dlcpx582Jx https://t.co/ki4mfIqf1y — Mark Scott Daniels (@BEARZBEARZBEARZ) February 19, 2018

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5- "بي — 52"

يطلق عليها بي-52 "ستراتوفورتريس"، وهي قاذفة استراتيجية بعيدة المدى، يستخدمها الجيش الأمريكي، منذ خمسينيات القرن الماضي، وتصل حمولتها من القنابل والأسلحة إلى 31 طن.