العراق ينتظر وصول دبابات تتميز بقابلية البقاء في ميدان القتال

من المتوقع أن تتسلم القوات المسلحة العراقية قريبا أولى دفعات دبابات من طراز "تي-90".

وبحسب تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، لـ" سبوتنيك "، فإن الدفعة الأولى التي تتضمن 10 دبابات من طراز "تي-90"، تم شحنها من الأراضي الروسية في 15 من شباط/ فبراير الجاري، على أن تصل إلى الأراضي العراقية قريبا.

وعبر النائب العراقي عن اعتقاده بأن دبابات "تي-90" ستحدث تغيرا استراتيجيا في البنية العسكرية العراقية، لما تمتلكه من تقنيات حديثة.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إن دبابات "تي-90" أبرزت براعتها خلال حرب سوريا ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن السوريين يعبرون عن تقديرهم العالي لقدراتها القتالية، وبالأخص القدرة على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة القدرة على تحمل الإصابة بصواريخ مضادة للدبابات مثل صاروخ تاو.

ونبهت الصحيفة إلى أن دبابة "تي-90" مزودة بنظام إدارة النيران الحديث الذي يقوم بتصويب أسلحة الدبابة تبعا لحالة الطقس ويتيح للدبابة أن تطلق النار من الموقع المغلق.

وتحتوي دبابة "تي-90" على أسلحة فعالة أهمها مدفع "2أ46إم-5" عيار 125 ملم المزود بآلة التعمير الأوتوماتيكية.

ويتراوح مداها المجدي بين 3 آلاف متر (مدى القذائف) و5 آلاف متر (مدى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات).

وتسطيع دبابة "تي-90" أن تسير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبد وبسرعة 40 كيلومترا في الساعة على الأرض الوعرة الخالية من الطرق المعبدة. وتعادل قوة محركها 840 حصانا.