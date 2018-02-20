سفينة "داغستان" تدمر "العدو" خلال مناورات في بحر قزوين

قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية فاديم أستافييف إن سفينة "داغستان" دمرت سفينة العدو الافتراضي باستخدام منظومة الصواريخ العالية الدقة من طراز "كاليبر- إن كا".

فقد صرح أستافييف: "تدرب الجنود من خلال الإطلاق الإلكتروني على إصابة سفينة العدو الافتراضي باستخدام منظومة الصواريخ العالية الدقة " كاليبر -إن كا".

ووفقا لأقوال أستافييف، فإن طاقم السفينة تمرن على إطلاق النار على الأهداف البحرية والجوية باستخدام "أ كا-176إم" و"أ كا-630إم"، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بالاش".