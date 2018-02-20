كيف تتجنب باكستان وإسرائيل مواجهة نووية

باكستان وإسرائيل قوتان نوويتان غير متجاورتين، ولا توجد علاقات رسمية أو اتصالات بينهما.

© Photo/ The Northern Fleet рress service باكستان تعلن نجاح أول اختبار لاطلاق صاروخ نووي من غواصة

ذكرت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية، في تقرير لها أمس الإثنين 19 فبراير/ شباط، أن تطور قدرات باكستان في مجال الصواريخ النووية، وتزايد التعاون العسكري بينها وبين إسرائيل، يزيد تركيز كل منهما على قدرات الآخر العسكرية، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضافت المجلة: "كل من إسرائيل وباكستان في حاجة إلى وجود قنوات فعالة للتواصل بينهما لإزالة أي سوء فهم أو انطباعات غير صحيحة يمكن أن تتكون لدى أي منهما حول توجهات الدولة الأخرى فيما يتعلق بقدراتها العسكرية".

ونوهت المجلة إلى وجود مستوى كبير من الشكوك وغياب الثقة بين إسرائيل وباكستان، مشيرة إلى أن أخبار مزيفة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، كادت أن تشعل مواجهة نووية بين إسرائيل وباكستان، عندما نشر موقع يحمل اسم "AWD News" مزاعم على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي تهدد بتدمير باكستان نوويا إذا أرسلت قوات عسكرية إلى سوريا.

How Israel and Pakistan Can Avoid a Nuclear Showdown https://t.co/lWcrUBL9HV pic.twitter.com/cr4Nq1A6QC — Paris2015 (@paris_2015) February 20, 2018

ورغم زيف المزاعم، إلا أن وزير الدفاع الباكستاني علق عليها بأن باكستان هي دولة نووية أيضا في رسالة تحذير إلى إسرائيل.

ولفتت المجلة إلى أن تزايد التعاون العسكري بين إسرائيل والهند في الآونة الأخيرة فسره بعض أصحاب نظريات المؤامرة على أنه تحالف ضد باكستان.

“Pakistan is like Israel, an ideological state. Take out the Judaism from Israel and it will fall like a house of cards. Take Islam out of Pakistan and make it secular state; it would collapse” – General Zia-Ul-Haq



Written by: Iqra Riazhttps://t.co/2awClv0LvU — Dunya Blogs (@DunyaBlogs) February 19, 2018

وعقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند، العام الجاري، قال وزير خارجية باكستان خواجة آصف، إن بلاده تستطيع الدفاع عن نفسها رغم التقارب الجاري بين تل أبيب ونيوديلهي، لكن نتنياهو رد بالقول: "الإسرائيليون ليسوا أعداء باكستان، ولا يجب أن يكون الباكستانيون كذلك".