سوريا: دبابات "إيطالية" تحتاج إلى تعديل لخوض معارك الشوارع

وكشفت صور منشورة على شبكة الإنترنت وجود دبابات "تي-55" و"تي-62" و"تي-90أ" و"تي-72إم1" ضمن صفوف القوات السورية التي تبدأ العملية الهجومية على معقل الإرهاب في غوطة دمشق الشرقية.

#Syria: PHOTOS: I spy a T-90, two T-72 TURMS-T & three 2S3 Akatsiya's headed to the Eastern Ghouta front. pic.twitter.com/Z527i99JQm — Rook (@2Rook14) February 18, 2018

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وبالنسبة لدبابات "تي-72إم1" يشار إلى أن هذه الدبابات حصلت قبل بدء أحداث الحرب في سوريا على نظام إدارة النيران من صنع إيطالي.

واعتبر هذا النظام في نهاية التسعينات متطورا، إذ أن بإمكانه، مثلا، اكتشاف الأهداف على مسافة تزيد على 4 آلاف متر.

ولم تشارك الدبابات المزودة بنظام إدارة النيران الإيطالي في العمليات القتالية على الفور لحرص الجيش السوري على المحافظة عليها. ثم لجأ الجيش السوري إلى استخدام هذه الدبابات أيضا، وشهدت المعارك تدمير عدد منها.

وعن إمكان استخدام دبابات "تي-72" المزودة بالمعدات الإيطالية في معارك شوارع المدن يقول خبراء عسكريون إن هذه الدبابات تحتاج إلى تعديل جديد يتضمن، مثلا، زيادة تحصينها من الإصابة بالمقذوفات المضادة لكي تبقى سالمة بعد أن تخوض معارك الشوارع حسبما أشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".