فيديو... راجمة صواريخ تقصف مواقع المسلحين في ريف دمشق

وبحسب خبر صحفي نقلته مواقع الإنترنت كبّد الجيش السوري المسلحين خسائر كبيرة عبر قصف مواقعهم في الغوطة براجمات الصواريخ.

وقد رُصد في هذه المنطقة رتل من آليات الجيش العربي السوري يضم مركبات القتال "بي إم بي" وراجمات الصواريخ المعروفة باسم "سميرتش".

يشار إلى أن الجيش السوري يقصف مواقع محددة للمسلحين بعد أن تستكشفها وحدات الاستطلاع والاستخبار.

ونُشر فيديو يُظهر قصف مواقع المتمردين المسلحين في الغوطة الشرقية باستخدام راجمات الصواريخ والذي

أدى إلى تدمير معسكر للمسلحين.