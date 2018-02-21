العراق... تغيير أولويات التسليح نحو الدفاع الجوي

وكان العراق أبرم صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار مع روسيا، وقد تسلم شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

© Sputnik. Ramil Sitdikov العراق ينتظر وصول دبابات تتميز بقابلية البقاء في ميدان القتال

ولم تتضمن الصفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي. وأخيرا أرسل العراق وفدا إلى روسيا لمناقشة ابتياع نظام الدفاع الجوي المتطور "إس-400" وفق خبر صحفي.

وبحسب الوكالة تغيرت الأولويات بالنسبة للعراق الذي اهتم في الفترة الأخيرة بالحصول على الأسلحة الضرورية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. أما الآن فيريد العراق مواكبة الجيران الذين يملكون أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ويتطلع إلى توفير أقصى قدر من الحماية لأجوائه.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" التي نقلت الخبر الصادر عن وكالة sura أن نظام "إس-400" يستطيع ضرب الطائرات المطلوب تدميرها على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، والصواريخ البالستية التي تطير بسرعة تبلغ 4.8 كيلومتر في الثانية على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا، ويقدر على قصف 36 هدفا بـ72 صاروخا في آن واحد.