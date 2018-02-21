سفينة "بيريسفيت" تجري مناورات في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة البرمائية الكبيرة "بيريسفيت" التابعة لأسطول الميط الهادئ أطلقت نيران المدفعية في مياه خليج بطرس الأكبر، وفقا لخطة التدريب القتالي.

© Photo/ Russian Defence Ministry غواصات أسطول المحيط الهادئ تخرج "للصيد"

فقد أطلقت المدفعية النار في النصف الأول على الأهداف الساحلية، التي تحاكي العدو المتحصن على الساحل. ومن ثم وجهت نيران المدفعية إلى هدف بحري.

وجرت في الجزء الثاني من النهار مناورات للتدريب على الدفاع من الهجوم الجوي من قبل العدو، وتم إطلاق النار على 3 أهداف جوية. كما نجح طاقم السفينة في تدمير لغم عائم.