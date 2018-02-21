رادار روسي يرصد المركبات والأفراد

تنتج روسيا رادارات فائقة يصل مدى بعضها إلى 400 كم، لكنها تنتج أيضا رادارات لكشف الأهداف الأرضية المتحركة مثل رادار "فارا - بي في".

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي مواصفات رادار "فارا" المخصص لكشف الأهداف الأرضية في مدى قصير، مشيرا إلى أنه مزود بنظام عرض بانورامي لرصد المركبات المختلفة والأفراد والمدرعات العسكرية في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

ويمكن للرادار رصد أهدافه على مدار اليوم، حتى في الأوقات التي تنعدم فيها مستويات الرؤية.

ويتم تثبيت الرادار على الأرض بواسطة ثلاثة أرجل، ويمكنه تحديد المسافات وأماكن تواجد الأهداف المتحركة ووقت تخطيه المسافات المحددة، خاصة في المناطق الحدودية.

ويمكن للرادار الروسي أن يرصد المركبات على مسافة 6 كم، بينما يمكنه رصد الأشخاص على مسافة 3 كم، ولا تتجاوز نسبة الخطأ في تحديد المسافة 50 مترا.

Fara-PV is designed for radar area surveillance (including in the absence of optical visibility), reconnaissance of targets, as well as targeting other weapons, such as machine guns, grenade launchers and mortars #AlmazAntey #defence #Military pic.twitter.com/ZApTe3uSXA — Captain USA (@Captanusa) December 26, 2017

ويمكن للرادار الروسي أن يعمل في مستويات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 فوق الصفر، ولا يتجاوز وزنه 21.5 كغم.