الطيور المسيرة الروسية تقلق الولايات المتحدة

ذكرت مجلة "نيشنال انترست" أن الخبراء العسكريين الأمريكان لم يعودوا متساهلين تجاه الطائرات المسيرة الروسية. وأعربوا عن قلقهم واشتكوا من عدم كفاية التمويل للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي.

وقد لفت انتباه الخبراء الأمريكيين الابتكارات الواعدة في مجال الطائرات المسيرة والأنظمة الروبوتية في الأكاديمية الحربية الجوية باسم جوكوفسكي وغاغارين. وقد تم عرض أكثر من 50 منتجا، معظمها قدمت للمرة الأولى. وأثارت الطائرات المسيرة اهتمام الكثير من المختصين.

وأفادت مجلة "نيشنال انترست" أن إحدى الطائرات كانت على هيئة طائر، صمم للاستطلاع وتحديد الأهداف وضمان عدم وجود الطيور أثناء الرحلات الجوية في المطارات. كما تم عرض طائرة مسيرة على هيئة مروحية، تمثل محطة استطلاع لاسلكية جديدة، بالإضافة إلى أحدث نظام إنزال تلقائي للطائرات صغيرة الحجم.

وقال المحلل في المركز الحربي البحري الأمريكي صموئيل بينديت: "الأمر الرئيسي هنا، هو أن الروس بدأوا الابتعاد على التصميم "التقليدي" للطائرات المسيرة والانتقال إلى صنع تصاميم مختلفة".

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة ستعتمد من قبل الجيش الروسي وسيجري ذلك أسرع مما يتوقع الكثيرون.

وأضاف بينديت "على الرغم من أن روسيا لا تزال متخلفة عن الولايات المتحدة وإسرائيل في تطوير الطائرات المسيرة، ولكن الفعاليات المختلفة، مثل يوم الابتكار، يساعد موسكو على اللحاق بالولايات المتحدة. لذلك على الأخيرة عدم التوقف عن الاستثمار في هذا المجال. حتى لا تفقد زمام الأمور".