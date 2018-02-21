"كريدو إم"... رادار يكشف الدبابات على بعد 30 كم

تنتج روسيا رادارا محمولا يمكنه رصد 10 أهداف أرضية وبحرية متحركة على سطح البحر في وقت واحد، يطلق عليه اسم "كريدو إم - 1".

© Sputnik. Sergey Pyatakov رادار روسي يرصد المركبات والأفراد

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي مواصفات الرادار، الذي يمكن لقوات المدفعية أن تستعين به في تنفيذ قصف دقيق في أي توقيت خلال العام.

ويمكن للرادار الروسي أن يقوم بعمليات مسح لقطاعات محددة، كما يمكنه رصد وتتبع 10 أهداف مختلفة في وقت واحد وتحديد بيانات كل منها بما في ذلك الاتجاه والسرعة.

ويستخدم الرادار "كريدو" خرائط إلكترونية لتحديد أهدافه، ويتراوح مدى رصده للأهداف بين 200 متر إلى 32 كم، وتتراوح زاوية رصد الأهداف بين 12 و180 درجة.

"The PSNR-8 Credo-M1 radar was adopted by the Russian army in 2002. It has not been exported to Ukraine…". No, but RUns take it camping. https://t.co/rrV3RbBzQw — Make Tarring & Feathering Scoundrels Great Again (@NotMattBellamy) November 9, 2016

ويرصد الرادار الأهداف البشرية من مسافة تصل إلى 15 كم، ويرصد الدبابات على مسافة 30 كم، والمركبات على مسافة 32 كم، بينما يرصد قذائف المدفعية عيار 155 مم، على مسافة 10 كم.

ولا تتجاوز نسبة الخطأ في تحديد الأهداف أكثر من 25 مترا، ويصل وزنه إلى 51 كغم.