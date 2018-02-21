"إم بي إس"... طلقات روسية للقتال تحت الماء (فيديو وصور)

وتستخدم الطلقات الروسية في بنادق "إيه بي إس"، المخصصة للقتال تحت الماء، التي يمكنها الاشتباك مع أهداف تبعد عنها فوهة البندقية مسافة تتراوح بين 10 إلى 30 مترا، وفقا لموقع "روس أوبرن إكسبورت".

Looking up the APS underwater rifle for… reason.

I ain't gonna lie, the round it fires goves me feels pic.twitter.com/PMCcqPVvN5 — Existential threat (@AkulaPetr) November 12, 2015

ولفت الموقع إلى أن الطلقات الروسية عيار 5.66 مم، طولها 15 سم، ووزنها 27 غرام، قبل الإطلاق، بينما يصل وزن الرصاصة فقط إلى 19.5 غرام.

The APS underwater assault rifle (APS stands for Avtomat Podvodny Spetsialnyy (Автомат Подводный Специальный) 5,66×39 мм МПС, МПСТ pic.twitter.com/y4EzVRpbcO — Fenix Global Company (@FGCLtd16) February 22, 2017

وتم تصميم الرصاصة لتكون على شكل مخروطي من الأمام، لتناسب الاستخدام تحت سطح الماء، الذي يعد أكبر كثافة من الهواء، بحسب الموقع، الذي أوضح أن مدى استخدام تلك الطلقات فوق سطح الماء يمكن أن يصل إلى 100 مترا.

وامتلاك بندقية "إيه بي إس" وطلقاتها يمنح القوات الخاصة القدرة على الاشتباك مع الأهداف المعادية والنيل منها تحت الماء، كما تمكنها من ضرب أهداف تبعد عنها مسافة 100 متر على سطح الماء.