ظهور مقاتلة الجيل الخامس في سوريا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وصول أحد أحدث أنواع الطائرات الروسية المقاتلة الى القاعدة العسكرية في حميميم.

تناقل نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول طائرتين من طراز "سو-57"،و 4 طائرات من طراز "سو-35" و مثلهم من طراز "سو-25" وطائرة الإنذار المبكر من طراز "1 A-50U" إلى مطار حميميم العسكري في سوريا.

ولم يصدر بيان حول ذلك عن أي مصدر رسمي، بينما أعلنت مصادر إعلامية عن وصول 9 طائرات جديدة إلى قاعدة حميميم في اليومين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-57" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات لا تزال قيد الاختبار ولم تدخل الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية.

Rising the number of the #RuAF deployment of AEW aircrafts in #Syria to 2. pic.twitter.com/VwFChDehZV — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

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وأنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى في يوم 29 يناير/كانون الثاني 2010.

ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات الجيل الخامس خلال العام الحالي أو العام المقبل 2019.