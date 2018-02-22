ظهور مقاتلة الجيل الخامس في سوريا (فيديو)

تناقل نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وصول طائرتين من طراز "سو-57"،و 4 طائرات من طراز "سو-35" و مثلهم من طراز "سو-25" وطائرة الإنذار المبكر من طراز "1 A-50U" إلى مطار حميميم العسكري في سوريا.
ولم يصدر بيان حول ذلك عن أي مصدر رسمي، بينما أعلنت مصادر إعلامية عن وصول 9 طائرات جديدة إلى قاعدة حميميم في اليومين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-57" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات لا تزال قيد الاختبار ولم تدخل الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية.
Rising the number of the #RuAF deployment of AEW aircrafts in #Syria to 2. pic.twitter.com/VwFChDehZV— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
وأنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى في يوم 29 يناير/كانون الثاني 2010.
ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات الجيل الخامس خلال العام الحالي أو العام المقبل 2019.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)