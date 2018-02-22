فيديو... تدمير منصة صواريخ بالقرب من الحدود اليمنية السعودية

أعلن التحالف العربي عن تدمير منصة صواريخ في اليمن بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية.

ونُشر على اليوتيوب فيديو يُظهر استهداف منصة إطلاق صواريخ قرب حدود المملكة.

ويُظهر الفيديو تدمير منصة إطلاق صواريخ "سكود" بحسب موقع Postskriptum.

وقال الموقع في خبر بثه في يوم 21 فبراير/شباط إن القوات الجوية السعودية تمكنت من تدمير منصة صواريخ محلية الصنع في اليمن في لحظة إطلاق الصاروخ.

وأشار الموقع إلى أن طائرات سلاح الجو السعودي أسرعت بمهاجمة منصة إطلاق الصواريخ بعدما تلقت المعلومات عن التحضير لإطلاق الصاروخ من مصادر استخبارية.

ومن جهتها لفتت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إلى أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية يدعم القوات اليمنية الحكومية التي تقاتل المتمردين الحوثيين. وفي رد فعل يقوم الحوثيون بقصف مناطق الحدود السعودية بالصواريخ.