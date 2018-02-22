"سولنتسيبيك" و"زميي غورينيتش" تحرق المسلحين بالقرب من دمشق

سيتم القضاء على الإرهابيين في دمشق باستخدام راجمة الصواريخ "توس-1أ" "سولنتسيبيك". فقد ظهرت صورة هذه المركبات القتالية الهائلة في منطقة الغوطة الشرقية على شبكة الإنترنت.

ومن المعروف أن هذه الراجمات تستخدم للمساعدة في تقدم القوات في المناطق ذات الدفاع القوي. وتملك هذه الآلة، التي يبلغ وزنها 44 طنا، 24 مدفعا لإطلاق صواريخ غير موجهة من عيار 220 ملم.

وتتميز "سولنتسيبيك" بأن مدى إطلاقها الأدنى يشكل 400 متر فقط، ما يسمح للراجمة بالاقتراب إلى الهدف لمسافة قريبة عند الحاجة.

ومن المتوقع استخدام أنظمة إزالة الألغام أور-77 "ميتيوريت" في تلك المنطقة أيضا. وتعرف هذه الأنظمة في الجيش الروسي باسم "زميي غورينيتش".

وقد استخدمت هذه الأسلحة بالقرب من العاصمة السورية في وقت سابق لتدمير دفاعات العدو. وتتمكن من إسقاط 700 كغ من المتفجرات على أهداف العدو في آن واحد.

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