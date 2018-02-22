"سولنتسيبيك" و"زميي غورينيتش" تحرق المسلحين بالقرب من دمشق

وتتميز "سولنتسيبيك" بأن مدى إطلاقها الأدنى يشكل 400 متر فقط، ما يسمح للراجمة بالاقتراب إلى الهدف لمسافة قريبة عند الحاجة.
ومن المتوقع استخدام أنظمة إزالة الألغام أور-77 "ميتيوريت" في تلك المنطقة أيضا. وتعرف هذه الأنظمة في الجيش الروسي باسم "زميي غورينيتش".
وقد استخدمت هذه الأسلحة بالقرب من العاصمة السورية في وقت سابق لتدمير دفاعات العدو. وتتمكن من إسقاط 700 كغ من المتفجرات على أهداف العدو في آن واحد.
ТОС-1А "Солнцепек" в районе Восточной Гутыhttps://t.co/4BxYzejuyW#weapons #оружие #Сирия #Syria #artillery #артиллерия pic.twitter.com/gKqdN4yvYl— Komandante (@KomandanteS17) February 21, 2018
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