استخدام طائرة النقل العسكرية "إيل-76إم دي" كقاذفة قنابل

تدربت طواقم طائرات "إيل-76إم دي" على إطلاق النار من مدافع الطائرات في إقليم تفير. وقد تم إطلاق النار على أهداف برية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 21 شباط/فبراير.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko القوات الروسية تحصل على طائرة "إيل" جديدة في بداية 2018

وتعتبر هذه المهمة فريدة من نوعها بالنسبة للطيران. ونفذت طواقم طائرات النقل العسكرية محاكاة لإلقاء القنابل الليلية والنهارية للإشارة إلى نقاط الاستهداف والهبوط لاحقا. وحلقت الطائرات على ارتفاع 400-600 مترا بسرعة تفوق 500 كم/الساعة. كما أن الطيارين نفذوا المهام في الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة المنخفضة. وشارك في المناورات أكثر من 10 طائرات من طراز "إيل-76إم دي".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، يوم 21 شباط/فبراير، إلى أن طواقم القوات الجوية الفضائية "مي-35" و"كا-52" و"مي-26" و"مي-8"، بالإضافة إلى "مي-28أو بي" في الظروف المناخية الصعبة. ونفذ الطيارون مناورات مختلفة في الجو والتحليق على ارتفاعات منخفضة والهبوط في منطقة غير مجهزة وإنزال القوات واستخدام أنظمة الاستهداف الليلي.